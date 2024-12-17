Внесена ясность в вопрос сокращения срока военной службы в Азербайджане

Вопрос о сокращении срока действительной военной службы в Азербайджане не является предметом обсуждения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник отдела по работе с общественностью и международным связям Государственной службы по мобилизации и призыву Парвиз Садраддинов.

В последние дни в обществе широко обсуждается вопрос о внесении ряда изменений в законы "О воинской обязанности и военной службе" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также в "Положение о прохождении военной службы".

П.Садраддинов внес ясность в данный вопрос и отметил, что никаких изменений в закон пока не было внесено.

"Государственная служба по мобилизации и призыву внесла предложения по совершенствованию соответствующих положений закона, и проект был представлен в Комитет по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана. В настоящее время изменения обсуждены членами комитета и вынесены на пленарное заседание Милли Меджлиса. Новые положения закона вступят в силу, если они будут приняты парламентом и подписаны главой государства.

Поэтому еще раз заявляю, что никаких изменений в закон пока не вносилось. Просто нужно набраться терпения и дождаться результата.

Изменения предполагают ряд нововведений. Но вопрос о сокращении срока действительной военной службы не является предметом обсуждения. То есть призывники с высшим образованием будут проходить действительную военную службу в течение 12 месяцев, как и раньше, а остальные - 18 месяцев", - добавил он.