В Азербайджане упрощается получение разрешения на эксплуатацию некоторых помещений

Принимаются меры по упрощению выдачи разрешений на эксплуатацию нежилых объектов.

Как передает Day.Az, об этом в интервью АПА сказал заместитель начальника Государственной службы по вопросам имущества Рустам Шахбазов.

"Предположим, что на земле сельскохозяйственного назначения построен нежилой объект, и в этом случае, если имеется соответствующее разрешение на изменение категории от МЧС, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и других соответствующих органов, нам подают обращение о регистрации прав и мы подаем в Кабинет министров ходатайство по изменению категории", - сказал Р. Шахбазов.

Он отметил, что подобные обращения первоначально подаются в МЧС: "По имеющейся у нас информации, обратились около 25 тысяч правообладателей. На основании около 12-13 тысяч обращений МЧС Государственная служба подготовила планы землеустройства и внедрила их в систему для документирования. На основании поступивших к нам документов от соответствующего органа исполнительной власти и Государственного комитета по градостроительству и архитектуре было признано около 1500 прав собственности. Процесс продолжается. Есть много сложных вопросов. Поскольку в большинстве случаев эти сооружения относятся к охраняемым территориям, зонам инженерных коммуникаций и общего пользования, многие вопросы анализируются".

Недавно сообщалось, что в Азербайджане 90% прибыли от деятельности театров, кино, музеев и симфонических оркестров освобождается от налогов.