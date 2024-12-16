Австрия хочет судиться с Германией

Вена готова подать иск в суд ЕС в случае дальнейшего затягивания Берлином процесса отмены пошлины за транзит через территорию ФРГ газа для соседних государств. Об этом заявила глава Минэнерго Австрии Леоноре Гевесслер по прибытии в Брюссель на встречу глав энергетических ведомств стран Евросоюза, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Германский сбор за хранение газа тормозит наш путь к отказу от зависимости от российского голубого топлива. <...> В последние несколько дней мы получаем все больше и больше позитивных сигналов о том, что он будет отменен. Тем не менее, я хочу быть готовой ко всем вариантам развития событий: если отмена сбора будет и дальше откладываться, у Австрии есть возможность подать иск в Европейский суд. Мы готовимся к этому", - подчеркнула Гевесслер.

Агентство Reuters сообщило 11 декабря, что Австрия, Словакия и Чехия призвали Германию как можно скорее отменить плату за транзит по своей территории предназначенного для них газа ради "укрепления европейской энергобезопасности". Соответствующая поправка прошла в сентябре в первом чтении через Бундестаг, но на ее окончательное утверждение негативно может повлиять произошедший в ноябре распад правительственной коалиции в Германии. Берлин ранее обещал странам - партнерам по Евросоюзу отменить пошлину с января 2025 года.

Вена, Братислава и Прага настаивают на скорейшей отмене германской пошлины с учетом того, что в конце текущего года истекает срок действия контракта на транзит российского газа через Украину. Киев отказался от продолжения транспортировки энергосырья из РФ.

Пошлина на транзит газа по германской территории была введена осенью 2022 года. Берлин обосновал плату за транспортировку энергосырья в соседние страны необходимостью обеспечения безопасности поставок и покрытия расходов по хранению газа.