Тяжелое ДТП в Гёйгёльском районе,

В селе Чайкенд Гёйгёльского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2121 (Нива) водитель Х.Гаджиев (1997 г.р.) погиб на месте. Два пассажира, находившихся в автомобиле, получили различные травмы и были госпитализированы.

Отмечается, что погибший был участником Отечественной войны.

По факту ДТП проводится расследование.

 