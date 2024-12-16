https://news.day.az/society/1715824.html Тяжелое ДТП в Гёйгёльском районе, есть погибший В селе Чайкенд Гёйгёльского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате опрокидывания автомобиля ВАЗ-2121 (Нива) водитель Х.Гаджиев (1997 г.р.) погиб на месте. Два пассажира, находившихся в автомобиле, получили различные травмы и были госпитализированы.
Тяжелое ДТП в Гёйгёльском районе, есть погибший
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