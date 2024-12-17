Какова доля таможенных сборов в ненефтяных доходах бюджета Азербайджана?

Доля таможенных сборов в ненефтяных доходах государственного бюджета Азербайджана составляет 34 процента.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов в панельной дискуссии на таможенном бизнес-форуме в Баку.

Ширинов отметил, что доходы государственного бюджета по линии Государственного таможенного комитета продолжают расти.

"За 11 месяцев этого года доля таможенных сборов и налоговых поступлений в общих доходах бюджета составила 18 процентов. Однако 10 лет назад этот показатель был ниже 10 процентов. В то же время доля таможенных сборов в ненефтяных доходах государственного бюджета составляет 34 процента. То есть треть ненефтяных доходов государственного бюджета приходится на Государственный таможенный комитет. 10 лет назад этот показатель также был ниже 10 процентов", - сказал он.

Недавно была озвучена сумма льгот, предоставленных предпринимателям через таможенные органы Азербайджана.