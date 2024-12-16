Судебно-правовому совету Азербайджана предоставляются новые права
Судебно-правовому совету предоставляются новые права.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к закону "О Судебно-правовом совете", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, в числе прав Судебно-правового совета:
- определение правил отбора кандидатов на вакантные должности судей;
- утверждение Положения о Комитете по оценке судей и формирование Комитета по оценке судей;
- определение порядка привлечения судей, назначенных впервые сроком на 3 года, к обучению в научном учебном учреждении соответствующего органа исполнительной власти;
- создание апелляционного совета Судебно-правового совета для рассмотрения жалоб на результаты собеседования, проведенного в аппаратах органов судебной власти и Судебно-правового совета в связи с приемом на государственную службу.
В обязанности Судебно-правового совета вошло утверждение Положения об апелляционном совете Судебно-правового совета.
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