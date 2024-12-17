Заур Алиев сказал, когда начнется амбулаторное лекарственное обеспечение

Амбулаторное лекарственное обеспечение в Азербайджане начнется со второй половины следующего года.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил председатель Государственного агентства по Обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Азербайджана Заур Алиев во время пресс-конференции по итогам 2024 года.

Он отметил, что на амбулаторное лекарственное обеспечение за 6 месяцев 2025 года планируется выделить средства в размере 40 миллионов манатов.

"Закон "О медицинском страховании" прошел третье чтение в Милли Меджлисе. На выполнение задач, вытекающих из требования закона, создание механизмов требуется около полугода. Это означает, что амбулаторное лекарственное обеспечение начнется во второй половине 2025 года", - подчеркнул председатель.