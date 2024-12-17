Высота волн на Каспии достигла 4 м

Высота волн в Каспийском море достигла 4 метров.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

По данным, на территории страны погода в основном была без осадков. В соответствии с "оранжевым" предупреждением, северо-западный ветер временами усиливался до 28 м/с в Шеки, 24 м/с в Лачине, 23 м/с в Огузе, 22 м/с в Тертере.

Согласно "желтому" предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове ветер достигал 19 м/с, в Кяльбаджаре - 21 м/с, в Зангилане и Барде - 20 м/с, в Мингячевире, Нафталане и Дашкесане - 18 м/с, в Агдаме, Шамкире, Гёйгёле и Гядабее - до 16 м/с.

По данным станции "Нефтяные Камни", высота волн в Каспийском море достигала 4 метров. Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове до +3 градусов, в равнинных районах - до +2 градусов, в Нахчыванской Автономной Республике - до -7 градусов, в горных районах - до -10 градусов мороза.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az