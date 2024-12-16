В Азербайджане ведут борьбу с невозвратом экспортной выручки

В ходе следственных мероприятий прокуратура добилась возврата более 37,6 млн долларов США на государственные банковские счета, полученных от продажи сельскохозяйственной продукции за рубеж.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, на основании данных Государственного таможенного комитета, о невозврате валютных доходов некоторыми субъектами предпринимательства, экспортирующими за рубеж различную продукцию, органами прокуратуры возбуждено несколько уголовных дел, по которым ведется предварительное следствие.

По инициативе прокуратур Шамкирского, Астаринского, Исмаиллинского, Агсуинского и Зангиланского районов были предприняты меры, которые привели к возврату более 37,6 млн долларов США (что эквивалентно более 63,9 млн манатов) на уполномоченные счета в банках Азербайджана.

Недавно стало известно, сколько Азербайджан заработал на экспорте томатов.