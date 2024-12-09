Сколько Азербайджан заработал на экспорте томатов?

В январе-октябре этого года из Азербайджана было экспортировано 118 922 тонны томатов на сумму 141 миллион 965 тысяч долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно данным, это на 15 миллионов 885 тысяч долларов США (12,6%) в стоимостном выражении и на 5 604 тонны (4,9%) по объему больше, чем за тот же период прошлого года. За первые 10 месяцев прошлого года из Азербайджана было экспортировано 113 318 тонн томатов на сумму 126 миллионов 80 тысяч долларов США.

За 10 месяцев этого года экспорт томатов составил 0,62% от общего экспорта Азербайджана.