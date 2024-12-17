Землетрясение повредило здание посольств США и Франции в Вануату

Здание в столице Вануату Порт-Виле, в котором расположены посольства США и Франции, а также дипломатические представительства Новой Зеландии и других государств, получило повреждения в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у побережья островного государства. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, землетрясение опрокинуло колонну, на одной из стен появились трещины, также повреждены окна.