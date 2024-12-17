https://news.day.az/world/1715892.html Землетрясение повредило здание посольств США и Франции в Вануату Здание в столице Вануату Порт-Виле, в котором расположены посольства США и Франции, а также дипломатические представительства Новой Зеландии и других государств, получило повреждения в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у побережья островного государства.
Землетрясение повредило здание посольств США и Франции в Вануату
Здание в столице Вануату Порт-Виле, в котором расположены посольства США и Франции, а также дипломатические представительства Новой Зеландии и других государств, получило повреждения в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего у побережья островного государства. Об этом сообщило Agence France-Presse, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, землетрясение опрокинуло колонну, на одной из стен появились трещины, также повреждены окна.
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