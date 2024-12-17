Президент Ильхам Алиев наградил Рустама Минниханова орденом "Достлуг"

Рустам Нургалиевич Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.