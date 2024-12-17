https://news.day.az/officialchronicle/1716080.html Президент Ильхам Алиев наградил Рустама Минниханова орденом "Достлуг" - Распоряжение Рустам Нургалиевич Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев наградил Рустама Минниханова орденом "Достлуг" - Распоряжение
Рустам Нургалиевич Минниханов награжден орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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