Армянские террористы в Сирии угрожают новым властям и Турции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Безнаказанно творившая беспредел в Сирии при прежних властях армянская община после свержения Башара Асада оказалась в положении, когда по-старому уже не будет, а по-новому не хочется. Покровительствовавший армянам президент бежал, а жить без особых прав они не привыкли. Как известно, при Асаде в Сирии открыто действовали армянские террористические организации, здесь располагались их штаб-квартиры и тренировочные базы. Посредством своих группировок армянство демонстрировало лояльность и нужность режиму Асада и получало взамен плюшки.

Армяне сотрудничали с террористической PKK/YPG против сирийской оппозиции и теперь попрятались по подвалам.

В соцсетях накануне появился ролик, записанный террористической группировкой "Батальон Нубара Озаняна", засевшей в туннелях в Айн-эль-Арабе (Кобани). Молодые армянские террористы заявили о своей поддержке PKK/YPG. По давней армянской традиции, заявление произносится нежным женским голоском, а мужская половина выглядывает из-за спины "боевой подруги".

Отметим, что "Батальон Нубара Озаняна" был создан 24 апреля 2019 года (очень предсказуемо) и носит имя известного армянского "революционера", сотрудничавшего с сирийскими спецслужбами. Уроженец Турции Ознанян был членом Коммунистической/марксистской турецкой Рабоче-освободительной армии (TİKKO), занимался террористической деятельностью и был убит в сирийской провинции Ракка в 2017 году, став после этого очередным "героем" для армян. Помимо всего прочего, Озанян принимал активное участие в Первой карабахской войне. А его последователи в 2020 году участвовали в 44-дневной войне на стороне Армении против Азербайджана.

После антитеррористической операции Азербайджанской армии в Карабахе в сентябре 2023 года "Бригада Нубара Озаняна" выступила с угрозами в адрес Азербайджана, заявив, что "будет вести себя жестко и бескомпромиссно". Организация считает себя наследницей АСАЛА и хочет возродить ее принципы. У главаря организации даже "подпольная кличка" говорит о ностальгии армян по временам мирового расцвета армянского террора - "Нубар Мелконян".

Согласно турецким СМИ, руководство "Батальона" объявило, что будет способствовать отправке террористов из Сирии в Карабах и помогать в их подготовке. Те же турецкие источники ранее отмечали, что незадолго до 44-дневной войны, в июне 2020 года в Армению была заброшена большая (300 человек) группа террористов из Сирии. Доставка группировки, в которую входили как армяне, так и курды с арабами, была переброшена через Иран. Не сумев никак помешать разгрому армянских оккупантов, террористы ретировались обратно в Сирию и все эти годы продолжают оттуда разбрасываться угрозами терактов против Азербайджана и Турции. Эта армянская банда старается завоевать авторитет среди подобных ей организаций. С этой целью после прошлогоднего обострения палестино-израильского конфликта она объявила о готовности "вступить в бой с сионистским режимом".

Важно подчеркнуть, что армянская группировка действует в составе YPG - боевого крыла курдской партии Демократический союз (PYD), связанной с Курдской рабочей партией.

Армянская угроза территориальной целостности Сирии существует с тех пор, как после событий в Османской империи в 1915 году армяне начали искать новую "историческую родину". С тех пор армянство является активным участником всех процессов в этой стране и вокруг нее, не желая отстать и остаться в стороне при дележе сирийского пирога. Но, похоже, теперь для армянских террористов настали в Сирии трудные времена.