В Азербайджане устанавливается порядок отсрочки от мобилизации

Определяется порядок предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в новой статье 15-1 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджанской Республике", вынесенной на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, предоставление отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации будет обеспечено после получения соответствующим органом исполнительной власти документов, подтверждающих обстоятельства.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане меняется возрастной предел отсрочки от армии для студентов колледжей.