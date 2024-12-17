Сахиль Бабаев о масштабных реформах в таможенной сфере

Реализуемые в Азербайджане масштабные реформы в таможенной сфере способствуют интеграции страны в международное экономическое сообщество.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Реализуемые в Азербайджане масштабные реформы в таможенной сфере, достигнутый положительный опыт и внедрение современных технологий способствуют развитию экономики нашей страны, укреплению предпринимательского класса и интеграции Азербайджана в международное экономическое сообщество. Министерство труда и социальной защиты населения высоко оценивает эти достижения, так как они напрямую влияют на благосостояние граждан.

Наша основная цель - обеспечение достойной жизни для каждого гражданина Азербайджана, независимо от возраста, пола, категории или социального статуса. Недаром глава государства неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что в основе государственной политики Азербайджана лежит благополучие наших граждан. Одним из ключевых направлений обеспечения этого благополучия является занятость населения. Без решения вопроса занятости невозможно добиться улучшения уровня жизни ни в одной стране. Обеспечение занятости напрямую зависит от активного участия представителей бизнеса, которые присутствуют на сегодняшнем мероприятии. Ведь, несмотря на значительную поддержку государства, ресурсы всегда ограничены", - сказал министр.