"Всегда все делает на самом высоком уровне"

Европейская гимнастика (EG) посвятила пост Зохре Агамировой, отреагировав на завершение карьеры азербайджанской спортсменки.

Как передаетİdman.biz, на своей странице в социальной сети EG опубликовала ролик с выступления Зохры с мячом на чемпионате Европы прошлого года в Баку, где она выиграла бронзовую награду в этом виде.

"Всегда делает все на самом высоком уровне и заставляет народ гордиться собой. Поздравляем Зохру Агамирову с прекрасной карьерой в художественной гимнастике", - отмечает EG.

Агамирова дважды выступала на Олимпиаде, в ее активе бронза чемпионата Европы в упражнении с мячом, она является двукратной победительницей Игр Исламской Солидарности и неоднократной призеркой Универсиады.