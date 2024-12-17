В Баку состоялся концерт Ясмин Леви

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся потрясающий концерт известной певицы Ясмин Леви вместе со своим коллективом, организованный 33Event.

Как передает Day.Az, Ясмин Леви - обладательница уникального голоса, завоевавшая сердца слушателей по всему миру, известна исполнением традиционных сефардских песен на ладино и собственных композиций на испанском языке, с использованием элементов фламенко в акустическом сопровождении народных и современных инструментов. В её музыке звучит андалузское фламенко, турецкая народная музыка, характерные ближневосточные мотивы, кубинская румба и много чего ещё. Это сложная музыка, которой надо проникнуться. Как она сама о ней говорит, - "её нельзя включить фоном. Её нужно слушать и переживать. Или выключить".

Высокое искусство исполнительницы на протяжении всего вечера сопровождалось овациями зрителей.

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