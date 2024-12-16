https://news.day.az/economy/1715806.html Три кредитных союза в Азербайджане лишились лицензий Центральный банк Азербайджана отозвал лицензии трех кредитных союзов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА. Согласно информации, отозваны лицензии "Amin Kredit İttifaqı", "Abbas Kredit İttifaqı" и "Azərmaliyyə Kredit İttifaqı". Таким образом, количество кредитных союзов, имеющих лицензию в Азербайджане, сократилось до 36.
Три кредитных союза в Азербайджане лишились лицензий
Центральный банк Азербайджана отозвал лицензии трех кредитных союзов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, отозваны лицензии "Amin Kredit İttifaqı", "Abbas Kredit İttifaqı" и "Azərmaliyyə Kredit İttifaqı".
Таким образом, количество кредитных союзов, имеющих лицензию в Азербайджане, сократилось до 36.
Недавно сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у страховой компании.
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