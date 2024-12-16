Три кредитных союза в Азербайджане лишились лицензий

Центральный банк Азербайджана отозвал лицензии трех кредитных союзов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, отозваны лицензии "Amin Kredit İttifaqı", "Abbas Kredit İttifaqı" и "Azərmaliyyə Kredit İttifaqı".

Таким образом, количество кредитных союзов, имеющих лицензию в Азербайджане, сократилось до 36.

Недавно сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у страховой компании.