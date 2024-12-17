В Ыгдыре почтена память Великого лидера Гейдара Алиева

В турецком городе Ыгдыр состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля, Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, мероприятие, организованное в Доме Азербайджана в Ыгдыре, началось с минуты молчания в память о великом лидере и шехидах.

Глава Дома Азербайджана Зия Закир Аджар рассказал о беспрецедентных заслугах Общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом. Говоря о его роли спасителя в истории свободы и независимости, он подчеркнул, что наша страна вышла победителем в самые тяжелые дни и судьбоносные моменты. Он отметил, что Гейдар Алиев вошел в современную мировую историю как великая личность, оставившая яркий и неизгладимый след, как человек необычайного интеллекта и мудрый государственный деятель.

Руководитель ыгдырского отделения организации социальной защиты Турции Решат Эйикудамачи, председатель Ассоциации домов Азербайджан-Ыгдыр Сердар Унсал, директор лицея имени Гейдара Алиева в Ыгдыре Явуз Багчи в своих выступлениях отметили, что именно великий лидер Гейдар Алиев заложил основы для достижения нынешнего высокого уровня турецко-азербайджанских отношений, и эти связи успешно продолжаются Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.