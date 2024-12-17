В Азербайджане расширен перечень субсидий в аграрной сфере

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О внесении изменений в указ "О создании нового механизма субсидирования в аграрной сфере".

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, на земли, временно изъятые из посевного оборота в связи с необходимостью восстановления утраченного плодородия и по другим причинам, будут предоставляться субсидии.

Так, после последовательного возделывания сельскохозяйственных культур на землях, заявленных на получение субсидии на посев, в течение периода, установленного Советом по аграрным субсидиям, в целях восстановления плодородия этих земель и сокращения сорняков, в течение 1 (одного) года будет предоставлена субсидия на каждый гектар земли, временно изъятой из посевного оборота в связи с необходимостью восстановления утраченного плодородия и по другим причинам.

Для применения субсидии на посев утверждаются перечень мест, объявленных едиными посевными площадями, перечень растений по регионам и применяемые к ним коэффициенты посева, а также перечень растений, подлежащих страхованию в соответствии с законом Азербайджанской Республики "Об аграрном страховании" (далее - подлежащие страхованию растения), и требования к минимальному размеру посевных площадей

Согласно документу, до 1 января 2030 года продлено требование о выдаче субсидии после заключения договора страхования в связи с выращиванием подлежащих страхованию растений, включенных в перечень, утвержденный Советом аграрного субсидирования, на земельном участке площадью 10 га и более.

Кроме того, утверждается перечень территорий для применения субсидии на земельные участки, временно изъятые соответствующим органом исполнительной власти из посевного оборота в связи с восстановлением утраченного природного плодородия земли и по другим причинам, последовательные периоды возделывания этих участков и применяемые к ним коэффициенты земельных участков, временно изъятых соответствующим органом исполнительной власти из посевного оборота в связи с восстановлением утраченного природного плодородия земли и по другим причинам.

Для применения субсидий в растениеводстве проводится дифференциация коэффициентов с учетом площади и параметров качества почвы, года посева многолетних растений, посеянных семян и рассады, проведения агротехнических мероприятий, применения современных ирригационных систем.

При утверждении Советом перечня растений, подлежащих страхованию для применения субсидии на посадку, за основу берется их экспортная направленность или роль в обеспечении продовольственной безопасности.

Сумма субсидии за земельные участки, временно изъятые соответствующим органом исполнительной власти из посевного оборота в связи с восстановлением утраченного природного плодородия земли и по другим причинам, рассчитывается в следующем порядке:

базовая сумма × коэффициент земельных участков, временно изъятых соответствующим органом исполнительной власти из посевного оборота в связи с восстановлением утраченного природного плодородия земли и по другим причинам = субсидия за земельные участки, временно изъятые соответствующим органом исполнительной власти из посевного оборота в связи с восстановлением утраченного природного плодородия земли и по другим причинам.

Коэффициент земельных участков, временно изъятых соответствующим органом исполнительной власти из посевного оборота в связи с восстановлением утраченного природного плодородия земли и по другим причинам - показатель, установленный Советом для земельных участков, временно изъятых соответствующим органом исполнительной власти из посевного оборота в связи с восстановлением утраченного природного плодородия земли и по другим причинам на определенных территориях.