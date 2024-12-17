В Киеве открылась Библиотека Мыколы Мирошныченко, поэта и переводчика азербайджанской литературы

В Киевской публичной библиотеке имени Самеда Вургуна открыта Библиотека видного украинского поэта и переводчика Мыколы Мирошныченко (1947-2009). Это событие состоялось при содействии посольства Украины в Азербайджане, Украинско-Тюркского Центра в Киеве и Украинского центра в Баку.

Как передает Day.Az, библиотека Мыколы Мирошныченко занимает отдельное пространство в Киевской библиотеке, где представлены его книги, рукописи и личные вещи, включая печатную машинку. Также организована фотовыставка, отражающая важные моменты из его жизни, такие как участие в международных мероприятиях и литературных форумах в Баку, а также его связи с азербайджанскими поэтами и переводчиками.

В мероприятии приняли участие народный депутат Украины Сергей Нагорняк, который подчеркнул значимость творчества Мирошныченко, особенно его работы как переводчика азербайджанской литературы, а также представители украинского культурного и дипломатического сообщества. Ольга Гусева, руководитель Украинского центра в Баку, отметила, что Мирошныченко стал символом культурного диалога между народами, его переводы открыли украинским читателям богатство тюркских литератур.

Марина Гончарук, инициатор создания библиотеки, рассказала, что для ее формирования был выкуплен часть личной библиотеки Мирошныченко, а также переданы книги его друзей и поклонников. В свою очередь, выступили друзья и коллеги поэта, а также преподаватели и исследователи, которые сотрудничали с ним.

В культурной части мероприятия были исполнены азербайджанский и казахский танцы, а также песни, связанные с Азербайджаном и Украиной. В завершение прошел чаепитие с азербайджанскими сладостями.

Событие подчеркнуло важность культурного обмена и сохранения литературного наследия, которое объединяет народы через творчество.