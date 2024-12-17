Статистика производства нефтепродуктов в Азербайджане

Общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов в Азербайджане составила 4390,5 млн манатов, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Госкомстат Азербайджана, передает Day.Az.

Согласно данным, наблюдаются следующие изменения в производстве нефтепродуктов:

Производство мазута увеличилось в 4,8 раза,

Смазочных масел - на 17,8%,

Керосина - на 1,6%.

В то же время производство автомобильного бензина снизилось на 9,4%, нефтяного битума - на 7,7%, а нефтяного кокса - на 18,1%.