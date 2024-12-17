https://news.day.az/economy/1716184.html Статистика производства нефтепродуктов в Азербайджане Общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов в Азербайджане составила 4390,5 млн манатов, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Госкомстат Азербайджана, передает Day.Az. Согласно данным, наблюдаются следующие изменения в производстве нефтепродуктов:
Производство мазута увеличилось в 4,8 раза,
Статистика производства нефтепродуктов в Азербайджане
Общая стоимость производства в сфере нефтепродуктов в Азербайджане составила 4390,5 млн манатов, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает Госкомстат Азербайджана, передает Day.Az.
Согласно данным, наблюдаются следующие изменения в производстве нефтепродуктов:
Производство мазута увеличилось в 4,8 раза,
Смазочных масел - на 17,8%,
Керосина - на 1,6%.
В то же время производство автомобильного бензина снизилось на 9,4%, нефтяного битума - на 7,7%, а нефтяного кокса - на 18,1%.
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