Внесены изменения в ряд постановлений Кабмина Азербайджана

В связи с исполнением указа Президента Азербайджанской Республики от 10 июля 2024 года № 134 "О создании и обеспечении деятельности юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе", в некоторые постановления Кабинета министров внесены изменения.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал постановление.

Наименование указанной структуры включено в "Ежемесячный лимит пробега, а также нормы эксплуатационных расходов для служебных легковых автомобилей, автомобилей специального назначения и других автотранспортных средств в финансируемых из государственного бюджета управлениях, предприятиях и организациях (за исключением автомобилей специального назначения и других автотранспортных средств в военных структурах, службах - государственной безопасности; внешней разведки, в правоохранительных органах и органах прокуратуры) в Азербайджанской Республике", "Административную классификацию бюджетных расходов Азербайджанской Республики", "Правительственное облако" государственных информационных систем и ресурсов, "Перечень единых индексов, установленных для государственных органов Азербайджанской Республики, юридических лиц, находящихся в государственной собственности, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, юридических лиц публичного права и комиссий, созданных от имени государства". Так, месячная норма пробега автомобилей предприятий, действующих в условиях бесперебойной работы, а также транспортных средств Службы восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе будет определяться в соответствии с расстоянием, пройденным автомобилями.

Постановлением Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе включена в план поэтапного перехода в "правительственное облако".

Кроме того, Служба восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе включена в "Перечень единых индексов, определенных для государственных органов Азербайджана, юридических лиц, находящихся в государственной собственности, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, и юридических лиц публичного права, созданных от имени государства".