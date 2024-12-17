Чемпион Европы поднялся в мировую шестерку

Международная Федерация дзюдо (IJF) обновила мировой рейтинг, и некоторые позиции азербайджанских спортсменов претерпели изменения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпион Европы Эльджан Гаджиев (90 кг) поднялся на две строчки и теперь занимает шестое место. В то же время Балабей Агаев (60 кг) значительно опустился в классификации, потеряв восемь позиций, и теперь занимает 16-е место.

Остальные позиции остались без изменений. Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) уверенно возглавляют свои весовые категории. Зелим Цкаев (81 кг) остался на восьмой строчке, а Ушанги Кокаури (+100 кг) - на десятой.

Среди женщин наилучший результат у Лейлы Алиевой (48 кг), которая занимает 24-е место.