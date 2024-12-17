На 7-й сессии Совета министров иностранных дел СВМДА были приняты важные документы

Сегодня в виртуальном формате прошло 7-е заседание Совета министров иностранных дел Совета по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), организованное Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az, в заседании приняли участие министры, государственные министры, заместители министров и руководители делегаций из 27 стран-членов, а также главы трех государств-наблюдателей и представители восьми международных организаций-партнеров.

На заседании председательство в СВМДА перешло от Казахстана к Азербайджану. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил государства-члены за оказанное доверие и подчеркнул, что в условиях усиления многополярности и новых вызовов Азии необходимо реагировать на них в духе единства и сотрудничества. Он отметил, что СВМДА является уникальной платформой для развития этого сотрудничества.

Под председательством Азербайджана в СВМДА в 2025 году запланировано проведение более 20 мероприятий, охватывающих пять ключевых направлений, включая транспортные коридоры, развитие малого и среднего бизнеса, сельское хозяйство, кибербезопасность, охрану окружающей среды, молодежь, туризм, защиту культурного наследия, гуманитарное разминирование, а также науку и образование.

Особое внимание будет уделено укреплению международной активности Совета и расширению партнерских отношений с другими международными и региональными организациями. Министр также отметил важность трансформации и институционального развития СВМДА, а также реализации мер по укреплению доверия между странами-членами.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай представил отчет о деятельности Совета в 2020-2024 годах в период председательства Казахстана.

По итогам заседания были приняты заявления и решения, включая заявление Совета министров о 25-летии "Декларации о руководящих принципах отношений между государствами-членами СВМДА" и решения о реализации мер по построению доверия, обновленной версии каталога мер и учреждении Сети партнерства ведущих университетов СВМДА.