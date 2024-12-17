Грозовой кластер из Солнца вызвал мощный геомагнитный шторм на Земле

С ночи на Землю прибыл грозовой кластер, вызванный волокнистым извержением на Солнце. В результате волна оказалась сильнее, чем прогнозировалось, и ударила по планете с большей интенсивностью.

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм.

Уже несколько часов продолжается умеренный геомагнитный шторм G2.