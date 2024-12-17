https://news.day.az/society/1716145.html Грозовой кластер из Солнца вызвал мощный геомагнитный шторм на Земле - ФОТО - ВИДЕО С ночи на Землю прибыл грозовой кластер, вызванный волокнистым извержением на Солнце. В результате волна оказалась сильнее, чем прогнозировалось, и ударила по планете с большей интенсивностью. Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм. Уже несколько часов продолжается умеренный геомагнитный шторм G2.
Грозовой кластер из Солнца вызвал мощный геомагнитный шторм на Земле - ФОТО - ВИДЕО
С ночи на Землю прибыл грозовой кластер, вызванный волокнистым извержением на Солнце. В результате волна оказалась сильнее, чем прогнозировалось, и ударила по планете с большей интенсивностью.
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм.
Уже несколько часов продолжается умеренный геомагнитный шторм G2.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре