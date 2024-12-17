В Габале ликвидировали последствия сильного ветра

В Габале сильный ветер повалил дерево на автомобиль, из-за чего была временно закрыта дорога.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о происшествии поступила на горячую линию 112. На место выехали спасатели Северо-западного регионального центра.

С помощью специальных инструментов сотрудники МЧС распилили дерево, которое перекрывало дорогу, и убрали его, восстановив движение. В результате инцидента один человек пострадал.

Также в селе Зараган Габалинского района спасатели ликвидировали угрозу, убрав с дороги крышу, которая упала на автомобили из-за сильного ветра. На месте были приняты все необходимые меры безопасности, и движение транспорта было восстановлено.