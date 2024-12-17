Взрыв боеприпаса в Гяндже

В Гяндже произошел несчастный случай.

Как сообщили Day.Az, в частном доме, принадлежащем А.Тагиеву 1974 г. р., в результате неосторожного обращения с минометным снарядом OF 843 произошел взрыв.

От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте.

По информации, А.Тагиев нашел снаряд во время выпаса овец.

На место привлечены сотрудники полиции.

Недавно в селе Ашагы Сейфали Шамкирского района произошел взрыв в жилом доме.