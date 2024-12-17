https://news.day.az/society/1716050.html Взрыв боеприпаса в Гяндже - есть погибший В Гяндже произошел несчастный случай. Как сообщили Day.Az, в частном доме, принадлежащем А.Тагиеву 1974 г. р. в результате неосторожного обращения с минометным снарядом OF 843 произошел взрыв. От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте. По информации, А.Тагиев нашел снаряд во время выпаса овец.
Взрыв боеприпаса в Гяндже - есть погибший
В Гяндже произошел несчастный случай.
Как сообщили Day.Az, в частном доме, принадлежащем А.Тагиеву 1974 г. р., в результате неосторожного обращения с минометным снарядом OF 843 произошел взрыв.
От полученных травм 50-летний мужчина скончался на месте.
По информации, А.Тагиев нашел снаряд во время выпаса овец.
На место привлечены сотрудники полиции.
Недавно в селе Ашагы Сейфали Шамкирского района произошел взрыв в жилом доме.
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