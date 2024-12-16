Американские компании готовы помочь Азербайджану в достижении климатических целей

Американские компании готовы помочь Азербайджану в реализации его целей в области энергетики нового поколения и климата, заявил посол США в Азербайджане Марк Либби.

Как сообщает Day.Az, приветствуя гостей на мероприятии Американской торговой палаты в Азербайджане, он рассказал об итогах COP29 в Азербайджане.

"В течение года подготовки к COP делегация США тесно сотрудничала с азербайджанским председательством, что привело к соглашению по таким инициативам, как сокращение неметановых парниковых газов и согласованию климатических действий с использованием космических технологий. В последние часы конференции американские переговорщики и азербайджанское председательство совместно достигли соглашения по новым международным финансовым целям для решения неотложной проблемы изменения климата.

Для меня было вдохновляющим увидеть так много представителей AmCham и американских компаний на COP29, что демонстрирует, как американские знания и инновации движут революцией в области чистой энергии. Американские компании обязались помочь Азербайджану в реализации его целей в области энергетики и климата нового поколения", - сказал он.

Посол заявил, что видит огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества.

"Азербайджан находится в выгодном положении, чтобы стать незаменимым региональным хабом для транспортировки и логистики", - сказал Либби.

Он выразил оптимизм относительно будущего экономического сотрудничества между США и Азербайджаном.

"Посольство США готово продолжить работу с бизнес-сообществом для реализации этого потенциала", - добавил Либби.