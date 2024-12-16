Дорожная полиция предупредила водителей

В связи с началом зимнего сезона Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана обращается к водителям и владельцам автомобилей с призывом обратить внимание на техническое состояние транспортных средств и состояние шин. Это предупреждение направлено на снижение рисков аварий и инцидентов на дорогах в холодное время года, сообщает Day.Az.

Необходимость соблюдения этих рекомендаций особенно актуальна после недавних трагичных происшествий. Вчера в Губинском и Гёйгёльском районах произошло два ДТП с участием автомобилей, шины которых не соответствовали зимним условиям, в результате которых два человека погибли, а четверо получили травмы.

В соответствии с законодательством, остаточная глубина протектора шин должна быть на определенном уровне: для легковых автомобилей - не менее 1.6 мм, для грузовых машин - 1 мм, для автобусов - 2 мм, а для мотоциклов и мопедов - 0.8 мм. Запрещается использование шин с разным рисунком протектора на одной оси. В противном случае эксплуатация таких транспортных средств будет приостановлена, а водителей отстранят от управления.

Из-за переменчивых погодных условий, включая возможные снегопады и обледенение дорог в предгорных районах страны, ГУГДП настоятельно рекомендует водителям воздержаться от выезда на автомобиле с неисправными шинами и неготовыми к зимним условиям транспортными средствами.

Водителям советуют подготовить шины и фары для зимнего периода, а также удостовериться, что в автомобиле есть необходимое оборудование (цепи, буксировочный трос и другие важные предметы). Важно помнить о соблюдении безопасной дистанции, избегать обгонов, а в условиях туманной погоды включать ближний свет фар. В районах с осадками следует регулировать скорость в зависимости от метеорологических условий и состояния дороги.

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