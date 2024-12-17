В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о кризисе власти в Канаде.

Day.Az представляет публикацию:

Есть у стран, отличающихся особой любовью к армянам, одна особенность - обычно там власти доводят ситуацию до глубокого кризиса.

Вот и в Канаде, вслед за Францией, стремительно разваливается правительство. Местное телевидение сообщает, что премьер-министр Джастин Трюдо уже рассматривает варианты ухода в отставку, чтобы провести новые выборы как можно раньше, пока его рейтинг не упал слишком сильно.

За последние несколько дней ушли в отставку сначала министр жилищного строительства Шон Фрейзер, а затем и министр финансов Христя Фриланд.

Причём Фриланд умудрилась объявить об отставке всего за пару часов до того, как ей нужно было выступить в Палате общин Канады с отчётом о финансовом положении страны. Фриланд считалась самым влиятельным членом кабинета Трюдо и серым кардиналом канадских либералов.Уходит она в самый неудобный момент. Разгорается торговая война с Трампом, который обещает ввести тарифы в 25% на канадский импорт. Ситуация в экономике остаётся неважной, в стране острый жилищный кризис. Курс канадского доллара близок к минимумам за 20 лет. Канаду наводняют мигранты, социальная система становится дисфункциональной.Вокруг самой Фриланд полыхали скандалы. Это точно не добавляет популярности Трюдо, и развал правительства Канады может приблизить выборы, на которых либералы с рейтингом в 20% разгромно проигрывают. Победят же канадские консерваторы, взявшие за основу трамповский лозунг "Canada First". Вот члены кабинета Трюдо и побежали как крысы с тонущего корабля, не желая уходить на дно вместе со своим горе-премьером.