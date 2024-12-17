https://news.day.az/politics/1716092.html Джейхун Байрамов принимает участие в 7-м заседании Совета министров СВМДА - ФОТО 7-е заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) начало работу в онлайн-формате. Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Джейхун Байрамов принимает участие в 7-м заседании Совета министров СВМДА - ФОТО
7-е заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) начало работу в онлайн-формате.
Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Отмечено, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принимает участие в заседании Совета министров, на котором будет принят ряд важных решений, в том числе касательно председательства Азербайджана в СВМДА.
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