США введут дополнительные санкции в отношении Грузии

Соединенные Штаты намерены в ближайшие недели ввести дополнительные санкции в отношении Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Он напомнил, что на прошлой неделе американская администрация ввела визовые ограничения в отношении примерно 20 человек в Грузии, включая чиновников высокого ранга и законодателей, якобы за нарушение демократических норм.

"Последуют и другие меры, которые мы готовы принять в ближайшие недели", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.