https://news.day.az/world/1715879.html США введут дополнительные санкции в отношении Грузии Соединенные Штаты намерены в ближайшие недели ввести дополнительные санкции в отношении Грузии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
США введут дополнительные санкции в отношении Грузии
Соединенные Штаты намерены в ближайшие недели ввести дополнительные санкции в отношении Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Он напомнил, что на прошлой неделе американская администрация ввела визовые ограничения в отношении примерно 20 человек в Грузии, включая чиновников высокого ранга и законодателей, якобы за нарушение демократических норм.
"Последуют и другие меры, которые мы готовы принять в ближайшие недели", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.
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