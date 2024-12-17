Покупка жилья на этапе строительства

В Азербайджане распространена практика продажи квартир в строящихся домах еще на этапе закладки фундамента. Многие покупатели предпочитают приобретать жилье на начальной стадии строительства, так как разница в цене оказывается значительной.

Как объясняет эксперт по вопросам строительства Мухтар Эртуран, главным преимуществом покупки квартиры на стадии котлована является более низкая стоимость, передает Day.Az.

"Разница в ценах между квартирами, купленными на этапе котлована, и в готовом доме в городах Азербайджана, в том числе в Баку, может достигать 20-25%, а иногда и 30%. Например, квадратный метр на стадии закладки фундамента стоит 1600-1700 манатов, в то время как по завершении строительства цена может вырасти до 2000-2200 манатов", - отмечает эксперт.

Однако, как подчеркивает Мухтар Эртуран, покупка квартиры на ранней стадии сопряжена с определенными рисками. Большинство случаев мошенничества на рынке недвижимости связано именно с покупкой жилья в недостроенных зданиях. Некоторые компании могут продать одну и ту же квартиру нескольким покупателям. Ситуация усугубляется тем, что на этапе строительства не предоставляется выписка из реестра недвижимости.

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