В центре Баку дотла сгорел автомобиль

На пересечении улиц Ислама Сафарли и Льва Толстого в Баку полностью сгорел автомобиль.

Как сообщает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли силы городского управления пожарного отряда Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Пожар был настолько интенсивным, что автомобиль расплавился. О пострадавших или жертвах информации не поступало.