https://news.day.az/society/1716163.html В центре Баку дотла сгорел автомобиль - ФОТО - ВИДЕО На пересечении улиц Ислама Сафарли и Льва Толстого в Баку полностью сгорел автомобиль. Как сообщает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли силы городского управления пожарного отряда Государственной службы пожарной охраны МЧС. Пожар был настолько интенсивным, что автомобиль расплавился.
В центре Баку дотла сгорел автомобиль - ФОТО - ВИДЕО
На пересечении улиц Ислама Сафарли и Льва Толстого в Баку полностью сгорел автомобиль.
Как сообщает Day.Az, на место происшествия оперативно прибыли силы городского управления пожарного отряда Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Пожар был настолько интенсивным, что автомобиль расплавился. О пострадавших или жертвах информации не поступало.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре