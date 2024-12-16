https://news.day.az/politics/1715872.html Раис Татарстана прибыл в Баку - ВИДЕО Раис Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов 16 декабря прибыл с рабочим визитом в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы республики, визит осуществляется по приглашению азербайджанской стороны.
Раис Татарстана прибыл в Баку - ВИДЕО
Раис Республики Татарстан РФ Рустам Минниханов 16 декабря прибыл с рабочим визитом в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу главы республики, визит осуществляется по приглашению азербайджанской стороны.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев Рустама Минниханова встретили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и другие официальные лица.
В программе Рустама Минниханова - посещение ряда предприятий, а также официальные встречи и деловые переговоры.
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