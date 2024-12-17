В Баку проходит таможенный бизнес-форум

В Баку проходит таможенный бизнес-форум.

Как сообщает Day.Az, на форуме ожидаются выступления помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмара Мовсумова, председателя ГТК Азербайджана Шахина Багирова, министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиля Бабаева и других официальных лиц.

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