ЕС приступает к приостановке безвизового режима для граждан Грузии

Председатель Совета по внешним связям ЕС Кая Каллас подтвердила сегодня, что на встрече министров иностранных дел союза было достигнуто соглашение о приостановке безвизового режима для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.

Как передает Day.Az, об этом Кая Каллас заявила в прессе после заседания.

Она отметила, что на встрече активно обсуждались санкции, однако не все страны-члены поддержали этот шаг.

"Мы готовы предпринять дополнительные шаги, но для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран-членов, и, к сожалению, сейчас этого нет. Я думаю, что приостановка безвизового режима - это первый шаг", - сказала она.