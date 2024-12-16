https://news.day.az/world/1715858.html ЕС приступает к приостановке безвизового режима для граждан Грузии Председатель Совета по внешним связям ЕС Кая Каллас подтвердила сегодня, что на встрече министров иностранных дел союза было достигнуто соглашение о приостановке безвизового режима для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами. Как передает Day.Az, об этом Кая Каллас заявила в прессе после заседания.
ЕС приступает к приостановке безвизового режима для граждан Грузии
Председатель Совета по внешним связям ЕС Кая Каллас подтвердила сегодня, что на встрече министров иностранных дел союза было достигнуто соглашение о приостановке безвизового режима для граждан Грузии, обладающих дипломатическими и служебными паспортами.
Как передает Day.Az, об этом Кая Каллас заявила в прессе после заседания.
Она отметила, что на встрече активно обсуждались санкции, однако не все страны-члены поддержали этот шаг.
"Мы готовы предпринять дополнительные шаги, но для введения санкций необходимо согласие всех 27 стран-членов, и, к сожалению, сейчас этого нет. Я думаю, что приостановка безвизового режима - это первый шаг", - сказала она.
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