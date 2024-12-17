https://news.day.az/sport/1716003.html Первый Ironman Азербайджана пробежал марафон в Абу-Даби Первый Ironman Азербайджана Фирдовси Керимов успешно завершил очередную гонку. Как передает İdman.biz, он принял участие в международном марафоне в Абу-Даби (Италия). "Пробежав 42,2 км под палящим солнцем и увидев финиш, забываешь всю тяжелую работу.
Первый Ironman Азербайджана пробежал марафон в Абу-Даби
Первый Ironman Азербайджана Фирдовси Керимов успешно завершил очередную гонку.
Как передает İdman.biz, он принял участие в международном марафоне в Абу-Даби (Италия).
"Пробежав 42,2 км под палящим солнцем и увидев финиш, забываешь всю тяжелую работу. Испытываешь только благодарность - организаторам, друзьям и всем болельщикам", - отметил Керимов после завершения выступления.
Отметим, что в этом году он также принимал участие в марафонах в Германии, Латвии, Италии, Польше и других странах.
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