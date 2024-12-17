Первый Ironman Азербайджана пробежал марафон в Абу-Даби

Первый Ironman Азербайджана Фирдовси Керимов успешно завершил очередную гонку.

Как передает İdman.biz, он принял участие в международном марафоне в Абу-Даби (Италия).

"Пробежав 42,2 км под палящим солнцем и увидев финиш, забываешь всю тяжелую работу. Испытываешь только благодарность - организаторам, друзьям и всем болельщикам", - отметил Керимов после завершения выступления.

Отметим, что в этом году он также принимал участие в марафонах в Германии, Латвии, Италии, Польше и других странах.