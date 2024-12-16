Азербайджанских таксистов проверили на профессионализм

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел экзамен для оценки подготовки водителей такси и операторов международных перевозок,1 268 кандидатов успешно сдали экзамен.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ.

Всего на экзамен зарегистрировались 1 542 человека, из которых 1 451 явились для участия. Экзамены проходили в электронном формате и длились один час, при этом всем кандидатам были созданы все необходимые условия для демонстрации своих знаний. После завершения теста или по истечении отведенного времени участники смогли ознакомиться с результатами.

Окончательные результаты будут опубликованы на сайте ГЭЦ завтра, 17 декабря.