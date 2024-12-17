Неймар может стать одноклубником Месси

Футболист саудовского "Аль-Хилаля" сказал партнерам по команде, что летом хочет перейти в клуб МЛС "Интер Майами", за который выступает аргентинец Лионель Месси.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky Sport Switzerland.

В Саудовской Аравии утверждают, что таким образом Неймар хочет оказать давление на "Аль-Хилял" с целью добиться повышения зарплаты.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" из французского "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду. 18 октября 2023 года Неймар получил травму в матче за сборную Бразилии с Уругваем - у него были порваны крестообразные связки и мениск. Ожидалось, что он будет восстанавливаться около десяти месяцев. Клуб купил игрока за €90 млн и тратит на зарплату €160 млн. Неймар перешел в саудовский клуб прошлым летом и провел за него всего семь матчей.