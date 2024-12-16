В Баку состоялась премьера нового спектакля "CırtdaNino"

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя состоялась премьера нового спектакля "CırtdaNino", поставленного режиссером Эльшадом Рагимзаде по одноименной пьесе Пярвин Нуралиевой, написанной по мотивам азербайджанской народной сказки "Джыртдан", сообщает Day.Az.

Произведение написано и поставлено в современном жанре. Джыртдан - один из самых популярных детских персонажей азербайджанских сказок. В переводе с азербайджанского языка "Джыртдан" означает - "малыш". О Джыртдане, известном своей смелостью, храбростью и смекалкой, написано немало сказок. В сказке юные зрители знакомятся не только с ним и другими героями, но и с роботом по имени Нино с другой планеты. Между ними завязывается дружба и они все вместе отправляются в путешествие по другим планетам, знакомясь с разными мирами, жителями Вселенной. Дивы (сверхъестественные человекоподобные существа с рожками, имеющие вид великанов) и другие злодеи, которые когда-то плели козни против Джыртдана и его друзей, предстают перед ними в различной форме, а происходящие интересные события становятся назиданием детям на пути общения, дружбы и воплощения мечтаний.

Художник-постановщик - Ниса Гасанова, композитор - заслуженный деятель искусств Джахангир Зульфугаров, ассистент режиссера - Сона Магеррамова, пластическое решение - Джейхун Дадашев. В одноактной постановке заняты заслуженные артисты Шафаг Алиева, Мехрибан Абдуллаева, Насиба Эльдарова, Эльнур Бахрамхан, актеры Анар Сейфуллаев, Ася Атакишиева, Керем Хадизаде, Хокума Рагимзаде, Айдын Демиров, Эльгюн Яхъяев, Зюмрюд Гулиева, Мирза Ага Мирзоев, Айдан Гасанзаде, Рамиль Мамедов, Ильхан Садыгов, Анар Сафиев, Айбениз Гейдарова, Гусейн Байрамов, Халиг Бакиров, Матлаб Абушов, Умман Будагов, Имдад Тофигоглу.

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