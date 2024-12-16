Новые правила для торговли алкоголем

Устанавливается порядок определения минимальной цены розничной продажи алкогольных напитков.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в предложенной новой статье 29-1 Закона "О защите прав потребителей", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, минимальная цена розничной продажи алкогольной продукции устанавливается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Порядок определения минимальной цены на розничную продажу алкогольной продукции утверждается органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти. Будет запрещена продажа алкогольных напитков по цене ниже минимальной розничной.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.