Трюдо нашел замену Фриланд

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назначит министра общественной безопасности Доминика Леблана новым главой финансового ведомства вместо ушедшей в отставку с этого поста Христи Фриланд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, Леблан примет присягу в качестве главы Минфина в понедельник. Кто займет его место, пока не сообщается.

Ранее телеканал CTV сообщил, что Трюдо рассматривает возможность ухода в отставку на фоне решения Фриланд покинуть правительство, так как Трюдо решил лишить ее портфеля министра финансов, переведя на другую работу в правительстве. Также сообщалось, что 18 декабря глава правительства собирается провести перестановки в своем кабинете министров.