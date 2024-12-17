https://news.day.az/sport/1715946.html Спортивная афиша недели в Баку Объявлена спортивная афиша недели города Баку. İdman.biz сообщает, что 16-22 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта. "A.Ağalarov Cup-2024" по боксу среди женщин и мужчин - 18-23 декабря (Баку);
Спортивная афиша недели в Баку
Объявлена спортивная афиша недели города Баку.
İdman.biz сообщает, что 16-22 декабря в столице пройдут соревнования по различным видам спорта.
- "A.Ağalarov Cup-2024" по боксу среди женщин и мужчин - 18-23 декабря (Баку);
- Турнир по волейболу по Ясамальскому району среди девушек, посвященный "Году солидарности во имя зеленого мира" - 18-19 декабря, 12:00 (СОШ №21);
- Чемпионат Баку по стрельбе - 20-21 декабря, 10:00 (Бакинский стрелковый центр);
- Турнир по волейболу по Пираллахинскому району, посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 20 декабря, 13:00 (средняя школа № 168);
- Турнир по волейболу по Насиминскому району среди студентов (девушек), посвящённый Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 21 декабря, 11:00 (Учебно-спортивный комплекс Азербайджанского медицинского университета);
- Альпинизм "Кубок ААФ по драйтулингу" - 21-22 декабря (Баку);
- Семейные игры по легкой атлетике- 22 декабря (СЦ "Серхедчи");
- Кубок страны по ММА - 20-22 декабря (Баку);
- Национальный кубок по грэпплингу и грэпплингу ци - 20-22 декабря (Баку);
- Национальный чемпионат и первенство по кунг-фу - 22-29 декабря (Баку);
- Турнир по настольному теннису по Насиминскому району среди студентов (девушек и юношей), посвященный Дню солидарности азербайджанцев всего мира - 22 декабря, 11:00 (Учебно-спортивный комплекс Азербайджанского медицинского университета).
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