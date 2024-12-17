https://news.day.az/sport/1715952.html Игрока соперника сборной Азербайджана могут дисквалификацировать Украина, соперник сборной Азербайджана на отборочном этапе ЧМ-2026 по футболу, может столкнуться с серьезной потерей. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Михаилу Мудрику, игроку сборной, выступающего в английском "Челси", грозит дисквалификация. Допинг-тест 23-летнего полузащитника дал положительный результат.
Игрока соперника сборной Азербайджана могут дисквалификацировать
Украина, соперник сборной Азербайджана на отборочном этапе ЧМ-2026 по футболу, может столкнуться с серьезной потерей.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Михаилу Мудрику, игроку сборной, выступающего в английском "Челси", грозит дисквалификация.
Допинг-тест 23-летнего полузащитника дал положительный результат. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещённое вещество. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба "B".
Отметим, что Мудрик пропустил четыре игры после матча Лиги конференций против "Хоффенхайма" 28 ноября (2:0).
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