Игрока соперника сборной Азербайджана могут дисквалификацировать

Украина, соперник сборной Азербайджана на отборочном этапе ЧМ-2026 по футболу, может столкнуться с серьезной потерей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Михаилу Мудрику, игроку сборной, выступающего в английском "Челси", грозит дисквалификация.

Допинг-тест 23-летнего полузащитника дал положительный результат. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещённое вещество. Ожидается, что в ближайшие дни будет вскрыта проба "B".

Отметим, что Мудрик пропустил четыре игры после матча Лиги конференций против "Хоффенхайма" 28 ноября (2:0).