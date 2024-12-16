Укрепление номинального эффективного курса маната обусловило низкий уровень инфляции

Сохранение равновесия на валютном рынке в условиях профицитного платежного баланса, укрепление номинального эффективного курса маната и его понижающее влияние на импортные цены обусловили низкий уровень инфляции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

"За 11 месяцев экономический рост составил 4,1 процента, в том числе ненефтяной сектор вырос на 6,4 процента. Стратегические валютные резервы превысили 72 миллиарда долларов. Прямой внешний государственный долг составляет всего 7,3 процента ВВП.

Реализация соответствующего плана мероприятий, утвержденного правительством, также способствовала принятию антиинфляционных мер", - сказал он.