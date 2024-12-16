https://news.day.az/society/1715747.html Планируется разработка госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на следующие 5 лет - Али Асадов Планируется разработка государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на следующие пять лет. Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Планируется разработка госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на следующие 5 лет - Али Асадов
Планируется разработка государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджана на следующие пять лет.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
"В то же время правительством Азербайджана планируется разработать государственную программу социально-экономического развития регионов на ближайшие пять лет", - сказал он.
Он отметил, что документ предусматривает мероприятия по поддержке развития предпринимательства, развитию инфраструктуры и повышению занятости в сельской местности, реализации туристического потенциала.
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