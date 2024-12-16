https://news.day.az/economy/1715789.html В Азербайджане обсуждается отмена некоторых налоговых льгот С 1 января 2025 года в Азербайджане предлагается отменить применение налоговых льгот и льгот по соцстрахованию в сфере накопительного страхования жизни в отношении государственного сектора.
В Азербайджане обсуждается отмена некоторых налоговых льгот
С 1 января 2025 года в Азербайджане предлагается отменить применение налоговых льгот и льгот по соцстрахованию в сфере накопительного страхования жизни в отношении государственного сектора.
Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенной поправке к закону "О социальном страховании", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
Тем самым прогнозируется, что доходы госбюджета и Госфонда соцзащиты увеличатся.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
Недавно сообщалось, что в Азербайджане могут ввести запрет на покупку определенных товаров за наличные.
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