В Азербайджане увеличены некоторые штрафы

В Азербайджане увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление информации о призывниках и военнообязанных.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в предлагаемой поправке в Кодекс об административных правонарушениях, обсуждавшейся на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

По действующему законодательству, за непредоставление уполномоченными органами в соответствующий орган исполнительной власти сведений о постановке на учет или снятии с учета призывников и военнообязанных по месту жительства, установлении их инвалидности, изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения в актах гражданского состояния, регистрации смерти, а также о возбуждении в их отношении уголовного дела или вступившем в силу приговоре суда в сроки, установленные законом "О воинской обязанности и военной службе" должностных лиц штрафуют на сумму от 150 до 250 манатов, а юридических лиц - от 350 до 550 манатов.

Согласно проекту, за непредоставление уполномоченными органами в соответствующий орган исполнительной власти сведений о постановке на учет или снятии с учета призывников и военнообязанных по месту жительства, установлении их инвалидности, изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения в актах гражданского состояния, регистрации смерти, а также о возбуждении в их отношении уголовного дела или вступившем в силу приговоре суда в сроки, установленные законом "О воинской обязанности и военной службе" должностных лиц будут штрафовать на сумму от 300 до 500 манатов, а юридических лиц - от 900 до 1100 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане могут ввести запрет на покупку некоторых товаров за наличные.